Озеро Каинды сняли на видео с высоты птичьего полета

Фото: Instagram/ionov_mikhail_

Блогер из Актау Нуркен Тажибай снял на видео при помощи дрона прекрасные виды озера Каинды, передает Zakon.kz.

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