Озеро Каинды сняли на видео с высоты птичьего полета
Фото: Instagram/ionov_mikhail_
Блогер из Актау Нуркен Тажибай снял на видео при помощи дрона прекрасные виды озера Каинды, передает Zakon.kz.
Видеоролик блогер опубликовал на своей странице в Instagram.
«Красиво!»
«Сюда мечтаю!»
«Завораживающие виды!» – написали в комментариях фолловеры Нуркена Тажибая.
Ранее актауский блогер показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды, расположенную в Актюбинской области.
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