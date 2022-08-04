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Озеро Каинды сняли на видео с высоты птичьего полета

Озеро Каинды сняли на видео с высоты птичьего полета Фото: Instagram/ionov_mikhail_
Блогер из Актау Нуркен Тажибай снял на видео при помощи дрона прекрасные виды озера Каинды, передает Zakon.kz.

Видеоролик блогер опубликовал на своей странице в Instagram.

  • «Красиво!»

  • «Сюда мечтаю!»

  • «Завораживающие виды!» – написали в комментариях фолловеры Нуркена Тажибая.

Ранее актауский блогер показал крупнейшую в мире шахту по добыче хромитовой руды, расположенную в Актюбинской области.

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Динара Халдарова
Алматинская область
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