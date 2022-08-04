Галым Курман назначен главой Центра поддержки гражданских инициатив
Галым Курман окончил Южно-Казахстанский государственный университет, Международный гуманитарно-технический университет.
Трудовую деятельность начал в качестве главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.
Работал заместителем акима Жетысайского района Туркестанской области, членом Ревизионной комиссии в городах Астана и Шымкент, заместителем руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan.
С 2016 года имеет квалификацию «государственного аудитора».
С марта текущего года – исполняющий обязанности председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Қаржы сақшысы» ІІІ степени.