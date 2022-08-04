Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Галым Курман назначен главой Центра поддержки гражданских инициатив

назначение Фото: министерство информации и общественного развития РК
Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Кyрман назначен председателем правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», передает Zakon.kz.

Галым Курман окончил Южно-Казахстанский государственный университет, Международный гуманитарно-технический университет.

Трудовую деятельность начал в качестве главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

Работал заместителем акима Жетысайского района Туркестанской области, членом Ревизионной комиссии в городах Астана и Шымкент, заместителем руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan.

С 2016 года имеет квалификацию «государственного аудитора».

С марта текущего года – исполняющий обязанности председателя Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Қаржы сақшысы» ІІІ степени.

Читайте также

Талгат Сатиев освобожден от должности председателя Комитета геологии

Бизнес должен работать спокойно – Алихан Смаилов

Сколько этнических казахов вернулись на родину с 1991 года

Ирина Лукичева
МИОР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
птицефабрика
Макинская птицефабрика занимает первое место в РК по объемам производства мяса птицы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
нефть
Прокачку нефти из Казахстана в Россию сократил КТК-Р
Полицейского убили в Актау
Полицейского убили в Актау
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления