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В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей

торговля Досаев Алматы Фото: pixabay
«Блошиные» рынки на улицах Алматы скоро будут закрыты, а тех, кто будет пытаться торговать, ждет штраф, передает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о начале противодействия неорганизованной торговле в мегаполисе.

По неорганизованной торговле до 15 августа будут приняты правила. После этого Департамент полиции сможет накладывать штрафы, принимать меры и закрывать неорганизованные торговые объекты по всему городу. Мы проект правил торговли в городе в Минюст отдали на согласование, надеемся, к 15 августа вернут нам его (утвержденным. – Прим. авт.). И тогда через 10 дней документ будет введен в действие. Ерболат Досаев

По словам акима, только в Бостандыкском районе 6 важных участков, где есть неорганизованная торговля. И ранее не было правовой базы, чтобы разгонять уличных торговцев.

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