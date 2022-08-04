Рыпакова не прошла в финал Чемпионата мира U20 по легкой атлетике

На Чемпионате мира U20 по легкой атлетике в Кали (Колумбия) состоялась квалификация в прыжках в длину среди девушек, передает Zakon.kz.

Команду Казахстана представляла Анастасия Рыпакова. В лучшей попытке спортсменка показала 6.04 метра. Однако данного результата не хватило, чтобы пройти в финал.

Рыпакова завершила соревнования на 18-м месте. Медали же будут разыграны среди 12-ти финалисток.

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