Рыпакова не прошла в финал Чемпионата мира U20 по легкой атлетике
Фото: olympic.kz
На Чемпионате мира U20 по легкой атлетике в Кали (Колумбия) состоялась квалификация в прыжках в длину среди девушек, передает Zakon.kz.
Команду Казахстана представляла Анастасия Рыпакова. В лучшей попытке спортсменка показала 6.04 метра. Однако данного результата не хватило, чтобы пройти в финал.
Рыпакова завершила соревнования на 18-м месте. Медали же будут разыграны среди 12-ти финалисток.
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