Незаконная заготовка дикорастущих растений: определены базовые ставки за вред
Так, размер возмещения вреда составит:
За незаконный сбор, уничтожение дикорастущих лекарственных, пищевых и технических растений, их частей и дериватов или повреждение до степени прекращения роста этих растений, на всех категориях земель, где это допускается по разрешительным документам на специальное пользование, а также их сбор сверх установленных норм для личного и домашнего использования – по рыночной цене, увеличенной в 3 раза за каждый килограмм растений.
За повреждение не до степени прекращения роста, дикорастущих лекарственных, пищевых и технических растений на всех категориях земель, где это допускается по разрешительным документам на специальное пользование, – по рыночной цене за килограмм растений.
Как поясняется, рыночная цена определяется, исходя из установленных цен на рынке соответствующей административной территории: области, района, города путем натурного осмотра и закупа, в торговых организациях (рынки, магазины, аптеки и другие) и подтверждающих документов от администраций рынка или прейскуранта цен в аптеках согласно справкам, чекам, накладным и другим торгово-закупочным документам или справкам-заключениям эксперта оценщика.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.