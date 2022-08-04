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Незаконная заготовка дикорастущих растений: определены базовые ставки за вред

компенсация за сбор дикорастущих лекарственных растений Фото: Zakon.kz
Минэкологии подготовило проект приказа, которым утверждаются базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного в области растительного мира, согласно законодательству, передает Zakon.kz.

Так, размер возмещения вреда составит:

  • За незаконный сбор, уничтожение дикорастущих лекарственных, пищевых и технических растений, их частей и дериватов или повреждение до степени прекращения роста этих растений, на всех категориях земель, где это допускается по разрешительным документам на специальное пользование, а также их сбор сверх установленных норм для личного и домашнего использования – по рыночной цене, увеличенной в 3 раза за каждый килограмм растений.

  • За повреждение не до степени прекращения роста, дикорастущих лекарственных, пищевых и технических растений на всех категориях земель, где это допускается по разрешительным документам на специальное пользование, – по рыночной цене за килограмм растений.

Как поясняется, рыночная цена определяется, исходя из установленных цен на рынке соответствующей административной территории: области, района, города путем натурного осмотра и закупа, в торговых организациях (рынки, магазины, аптеки и другие) и подтверждающих документов от администраций рынка или прейскуранта цен в аптеках согласно справкам, чекам, накладным и другим торгово-закупочным документам или справкам-заключениям эксперта оценщика.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.

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