Незаконная заготовка дикорастущих растений: определены базовые ставки за вред

За незаконный сбор, уничтожение дикорастущих лекарственных, пищевых и технических растений, их частей и дериватов или повреждение до степени прекращения роста этих растений, на всех категориях земель, где это допускается по разрешительным документам на специальное пользование, а также их сбор сверх установленных норм для личного и домашнего использования – по рыночной цене, увеличенной в 3 раза за каждый килограмм растений.