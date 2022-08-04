Казахстан не отличается низкими ценами на одежду – исследование

В июне текущего года одежда и обувь в Казахстане подорожали на 1,4% за месяц и на 9,7% за год, передает Zakon.kz.

В месячной динамике заметнее всего – на 3,5% – цены выросли в Северо-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская и Кызылординская области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области, пишет energyprom.kz.

В годовой динамике сильнее всего рост цен на одежду и обувь ощутили жители Мангистауской области: на 16,5%. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Атырауская области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы: на 6,3%.

В июне мужская одежда подорожала на 1,1% в месячной динамике, обувь – на 2,1%. За год цены на мужскую одежду показали рост на 9,1%, на обувь – на 9,5%.

Среди одежды мужские трусы подорожали на 15,6% за год, майки – на 14,9%, джинсы – на 10,7%, спортивные костюмы – на 10%, футболки – на 9,8%, носки – на 9,7%, зимние куртки (пуховики) – на 8,7%, сорочки – на 8,2%, ветровки – на 7,9%, демисезонные пальто – на 6,7%, джемперы – на 5,4%, брюки – на 5,2%, костюмы-двойки – на 4,3%.

Среди мужской обуви сандалеты, летние туфли подорожали в годовой динамике на 11,6%, зимние сапоги — на 10,4%, домашняя обувь для взрослых — на 9,8%, демисезонные ботинки, полуботинки — на 8,9%, туфли —на 8,1%, кроссовки — на 7,9%.

В женском отделе

В женском секторе цены на верхнюю одежду выросли на 1,3% за месяц и на 8,9% за год, цены на обувь — на 1,4% за месяц и на 9,5% за год.

В годовой динамике платья подорожали сразу на 11,9% за год, ветровки и футболки — на 11,2%, пуховики — на 10,8%, бюстгальтеры — на 9,6%, костюмы-двойки и трусы — на 9,1%, блузки, ночные сорочки, спортивные костюмы — на 8,8%, брюки и колготки — на 8,7%, демисезонные пальто — на 8,5%, халаты — на 8,3%, меховые шубы — на 7,9%, джинсы — на 6,4%, юбки — на 6,2%, джемперы — на 4,5%.

Среди обуви кожаные босоножки выросли в цене на 12,5% за год, зимние сапоги и ботинки — на 10,2%, демисезонные сапоги и ботинки — на 8,8%, кожаные туфли на низком каблуке — на 8,4%, модельные туфли — на 7,5%, кроссовки — на 7,2%.

В детском отделе

В детском секторе верхняя одежда показала месячный рост на 1,1% и годовой на 9%, цены на обувь выросли за месяц на 1,9%, за год — на 14,7%.

Среди детской одежды футболки подорожали на 12,8% за год, пижамы — на 11,9%, носки и гольфы — на 10,9%, демисезонные куртки для детей школьного возраста — на 10,5%, зимние комбинезоны — на 10,3%, трусы — на 9,9%, зимние куртки для детей школьного возраста — на 9,7%, джинсы — на 9,3%, брюки — на 9,1%, колготки — на 8,6%, сорочки для мальчиков — на 8,5%, спортивные костюмы — на 7,9%, платья — на 6,8%, джемперы — на 6,4%, костюмы — на 6,2%, блузки для девочек — на 5,9%, костюмы и комплекты для детей дошкольного возраста — на 5,7%.

В обувном отделе

Среди обуви зимние детские сапоги и ботинки подорожали на 15,9% за год, кроссовки — на 15%, летние сандалеты, босоножки и туфли — на 13,4%, демисезонные детские ботинки и полуботинки — на 13%, девичьи туфли — на 9,7%.

На 1 августа текущего года среди стран СНГ дороже всего одежда стоила в России. Так, одна пара джинсов стоила 89,8 доллара, одна пара мужской кожаной деловой обуви — 125,2 доллара, одна пара кроссовок — 109,9 доллара, одно летнее платье в сети магазинов — 55,2 доллара.

В целом Казахстан не может похвастать самыми низкими в СНГ ценами. Так, одна пара джинсов на 1 августа 2022 года в стране стоила 67,4 доллара, одна пара мужской кожаной деловой обуви — 81,3 доллара, одна пара кроссовок — 69 долларов, одно летнее платье в сети магазинов известной марки — 33,4 доллара.