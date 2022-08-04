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Бык забодал двух пенсионеров в Жетысуской области

происшествие бык пенсионеры Фото: pixabay
2 августа в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области бык забодал двух пожилых людей. Бабушка находится в больнице, сообщает Zakon.kz.
2 августа в селе случилось ЧП: бык, разгуливающий по улицам, забодал двух пенсионеров, которым по 70 лет. В итоге бабушка попала в больницу с переломом тазобедренной кости. Ранее власти были предупреждены, из-за их бездействия случилась такая участь. Обращались с этим вопросом к властям района, но пока действий никаких, – говорится в сообщении жителей области на странице в Instagram.

В Управлении общественного здравоохранения области прояснили следующее.

2 августа в ЦРБ Кербулакского района поступили два человека. Пациент 1954 года рождения переведен в многопрофильную больницу Талдыкоргана (диагноз: перелом шейки бедра слева). Второй пациент направлен на амбулаторное лечение, – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь в акимате добавили, что хозяин животного установлен: его оштрафовали.

Также в администрации района говорят, что с начала года наказали 315 сельчан за нарушение правил, но скота на улицах меньше не становится.

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