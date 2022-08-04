Братья спасли тонувшего ребенка в Туркестанский области

В Туркестанский области два брата спасли тонувшего ребенка. Несколько дней назад улан Әділет Жақсылық вместе со своим братом Нұрғисой работали дома по хозяйству. Вдруг услышали детские крики, раздающиеся от реки, протекающей неподалеку, сообщает Zakon.kz.

Бросившись на помощь, на берегу они увидели мальчика, который показал примерное место, где утонул его друг. Не раздумывая, братья нырнули в реку и стали осматривать дно. Әділет почувствовал, что ногой задел что-то мягкое и, набрав заново воздух, вытащил из воды мальчика, находящегося без сознания. Пресс-служба Министерства обороны

Әділет стал приводить его в чувство, делать массаж сердца и искусственное дыхание. В это время старший брат Нұрғиса вызвал скорую помощь.

До приезда медицинской бригады братья следили за состоянием ребенка, поочередно проводя искусственную вентиляцию легких.

Мальчика доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Сейчас, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает, и он переведен из реанимации в обычную палату.