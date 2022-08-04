10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы

В Генеральное консульство Узбекистана в Алматы обратились трое узбекистанцев, которые рассказали, что группа местных жителей, угрожая расправой, удерживает 10 человек в частном доме, отобрав личные вещи и мобильные телефоны, сообщает Zakon.kz.

По информации ИА «Дунё», сотрудники Генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов Алматы выехали по месту нахождения граждан Узбекистана, после чего они были доставлены в Управление полиции Бостандыкского района.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье 389 УК РК («Самоуправство»).

После проведения следственных мероприятий и возвращения гражданам Узбекистана их паспортов и личных вещей они 1 августа были сопровождены до автовокзала на рейс «Алматы – Ташкент».