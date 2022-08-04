Абиба Абужакынова пробилась в финал Чемпионата Азии по дзюдо

В Нур-Султане стартовал Чемпионат Азии по дзюдо. Казахстанка Абиба Абужакынова прошла в финал турнира, передает Zakon.kz.

Абиба Абужакынова будет биться за золотую медаль в категории до 48 килограммов. В первой схватке она оказалась сильнее Чен-Хао Лин (Тайбэй). А в полуфинале выиграла у Наранцецег Ганбаатар (Монголия).

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