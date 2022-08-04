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Кайрат Бекенов покинул пост замакима Атырауской области

Кайрат Бекенов покинул пост замакима Атырауской области Фото: пресс-служба Актюбинской области
Кайрат Бекенов уволился с поста заместителя акима Атырауской области по собственному желанию. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в областном акимате.
Бекенов Кайрат Аскербекович уволился по собственному желанию. Последний рабочий день 3 августа 2022 года.Пресс-служба акимата Атырауской области

Кайрат Бекенов родился 31 октября 1978 года, окончил Казахскую государственную академию управления (по специальности «экономист»), Академию права и рынка (по специальности «юрист»), Академию государственного управления при президенте РК («Магистр государственного и местного управления»).

В разные годы он работал налоговым инспектором Алматы, начальником управления Департамента привлечения правительственных займов Министерства финансов РК, главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

Также Кайрат Бекенов занимал должности заместителя акима Сарыаркинского района Нур-Султана, заместителя акима Кызылорды, заместителя акима Северо-Казахстанской области, председателя правления АО «НК «СПК «Актобе», заместителя акима Актюбинской области.

Замакима Атырауской области он был назначен в декабре 2020 года.

Как пишет МИА «Казинформ», Кайрат Бекенов курировал автомобильные дороги, строительство и ЖКХ. В настоящее время у акима Атырауской области остались два заместителя.

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