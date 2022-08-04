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Какой будет погода 5 августа в Казахстане

Какой будет погода 5 августа в Казахстане Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 августа, сообщает Zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, в центре и горных районах юга – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, лишь на севере и западе РК установится погода преимущественно без осадков.РГП «Казгидромет»

Ночью и утром на севере республики ожидается туман.

На юге, востоке, в центре Карагандинской области, днем в горных районах Жамбылской области – сильный дождь.

Днем в Атырауской, Жетысуской, на юге Мангистауской области – сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на юге Атырауской, Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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