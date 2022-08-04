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Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

цены продолжают расти на продукты Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, с начала месяца – на 0,8%, а с начала года – на 18,2%, сообщает Zakon.kz.

В частности, за прошедшую неделю подорожали:

  • лук репчатый – на 1,3%;

  • сахар-песок – на 1,4%.

Подешевели:

  • белокачанная капуста – на 4,8%;

  • морковь – на 1,3%;

  • картофель – на 1,2%.

При этом средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых на 2 августа 2022 года составила:

  • мясо кур – 1149 тг/кг;

  • крупа гречневая – 504 тг/кг;

  • масло подсолнечное – 829 тг/л.

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований товаров.

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