Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

Фото: primerminister.kz

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, с начала месяца – на 0,8%, а с начала года – на 18,2%, сообщает Zakon.kz.

В частности, за прошедшую неделю подорожали: лук репчатый – на 1,3%;

сахар-песок – на 1,4%. Подешевели: белокачанная капуста – на 4,8%;

морковь – на 1,3%;

картофель – на 1,2%. При этом средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых на 2 августа 2022 года составила: мясо кур – 1149 тг/кг;

крупа гречневая – 504 тг/кг;

масло подсолнечное – 829 тг/л. Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований товаров. Читайте также Казахстан не отличается низкими ценами на одежду – исследование В ООН предложили меры по преодолению глобального энергетического кризиса Цены на нефть показывают стабильность на фоне мировых новостей

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