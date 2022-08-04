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Доллар еще немного подорожал на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,18 тенге, поднявшись на 0,11 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,85 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 70,52 тенге (+0,01).

Торгов по евро не проводилось. Курс установлен Нацбанком в 485,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479,5 тенге, евро – по 484-489 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

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Лариса Черненко
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