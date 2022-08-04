Доллар еще немного подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,18 тенге, поднявшись на 0,11 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,85 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 70,52 тенге (+0,01).

Торгов по евро не проводилось. Курс установлен Нацбанком в 485,08 тенге.