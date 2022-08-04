Лига конференций: получится ли у «Тобола» закрепить успех
Фото: Parimatch
В ночь с 4 на 5 августа в Мостаре, Босния и Герцеговина, сойдутся «Тобол» и «Зриньски». Матч пройдет в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.
Команды уже встречались лицом к лицу на поле в 2010 году в рамках Лиги Европы. Тогда исход двух встреч обернулся в пользу боснийского футбольного клуба.
«Зриньски» присоединились к соревнованиям через Champions Path, зарезервированный для команд, выбывших из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во втором отборочном туре Лиги Европы чемпионы Боснии и Герцеговины победили албанский клуб «Тирану» со счетом 4:2 и вышли в третий раунд.
Действующие чемпионы Премьер-лиги Казахстана не новички в Европе. Хотя костанайский клуб сыграл меньше игр в УЕФА (38), чем «Зриньски», он имеет достаточное влияние и опыт, чтобы конкурировать на этом этапе.
Сейчас «Тобол» подходит к предстоящему противостоянию с мостарцами в лучшей кондиции. «Зриньски» же придется собрать все свои силы в предстоящем матче на домашнем поле.
Коэффициенты от Parimatch:
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