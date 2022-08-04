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Лига конференций: получится ли у «Тобола» закрепить успех

Лига успех матч Фото: Parimatch
В ночь с 4 на 5 августа в Мостаре, Босния и Герцеговина, сойдутся «Тобол» и «Зриньски». Матч пройдет в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Команды уже встречались лицом к лицу на поле в 2010 году в рамках Лиги Европы. Тогда исход двух встреч обернулся в пользу боснийского футбольного клуба.

«Зриньски» присоединились к соревнованиям через Champions Path, зарезервированный для команд, выбывших из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Во втором отборочном туре Лиги Европы чемпионы Боснии и Герцеговины победили албанский клуб «Тирану» со счетом 4:2 и вышли в третий раунд.

Действующие чемпионы Премьер-лиги Казахстана не новички в Европе. Хотя костанайский клуб сыграл меньше игр в УЕФА (38), чем «Зриньски», он имеет достаточное влияние и опыт, чтобы конкурировать на этом этапе.

Сейчас «Тобол» подходит к предстоящему противостоянию с мостарцами в лучшей кондиции. «Зриньски» же придется собрать все свои силы в предстоящем матче на домашнем поле.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.06, Х – 3.45, П2 – 3.40

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