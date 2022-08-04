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В одном из поселков Акмолинской области появится центр досуга молодежи

Акмолинская область досуг Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В Акмолинской области на стадии завершения работы по строительству нового досугового центра. В скором времени двухэтажное новое здание, построенное по всем современным стандартам, распахнет свои двери для сельчан.
Проект реализуется в рамках программы «Ауыл-Ел Бесігі». На сегодняшний день работы проводятся в полном объеме. Завершаются внутренние отделочные работы, благоустройство и закуп оборудования. Центр планируется ввести к эксплуатацию в третьем квартале текущего года.Замруководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Рауан Оспанов

Жители поселка и молодежь с нетерпением ждут появления центра, ведь он включит в себя целый комплекс культурных и спортивных мероприятий.

Проект предоставит жителям поселка площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, активного проведения досуга, физкультурно-оздоровительных занятий, просмотра фильмов и художественной самодеятельности.Глава ГУ «Отдел земельных отношений Атбасарского района» Шаймердин Нуртазин

Стоит отметить, что в Акмолинской области в 2022 году в рамках программы «Ауыл-Ел Бесігі» запланирована реализация пяти проектов.

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