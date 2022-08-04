Магомед Адиев прокомментировал слухи об уходе

На сегодняшний день я сосредоточен на работе со сборной Казахстана, у меня действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Впереди нас ожидают важные две игры, поэтому не должно быть никаких сомнений – я не покину свою должность до истечения срока соглашения. Недавно посетил матч Кубка Казахстана «Актобе» – «Тараз», была проделана аналитическая работа. Наш тренерский штаб в полном режиме готовится к предстоящим играм против Беларуси и Азербайджана. Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев

Магомед Адиев отметил, что такие разговоры всегда присутствуют в жизни тренера, пишет kff.kz.

В данный момент я нахожусь в Казахстане, просматривается ряд кандидатов, идет полная подготовка к осеннему циклу Лиги наций. Сегодня планирую посмотреть еврокубковые матчи с участием «Кызыл-Жара» и «Тобола». Пользуясь случаем, хочу пожелать обеим командам удачи и прохода в следующий раунд Лиги конференций. Магомед Адиев

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