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Поезда травмировали 55 человек с начала года в Казахстане

Поезда травмировали 55 человек с начала года в Казахстане Фото: пресс-служба Департамента полиции на транспорте
С начала года более 15 тысяч граждан привлечены к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах, сообщает Zakon.kz.

С начала текущего года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1168 фактов экстренного торможения поездов. Из них по причине нахождения людей на путях – 250, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 768.

Всего 15 175 граждан привлечены к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах.

По словам начальника департамента Онала Бекиева, за текущий период было зарегистрировано 55 случаев, когда поезда травмировали людей.

Среди них есть и несовершеннолетние. Есть и смертельные исходы.

Основными причинами несчастных случаев являются грубые нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Это переход железнодорожных путей в неустановленном месте, неоправданная ничем спешка и беспечность людей, нежелание пользоваться пешеходными мостами и туннелями. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

Он добавил, что молодые люди часто на ходу слушают музыку через наушники — и поэтому не слышат ни шума приближающегося поезда, ни гудков локомотивов.

Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, и только от их внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

По данным департамента, ежегодно на железной дороге под колесами поездов погибает до тысячи голов домашнего скота: коров, лошадей и овец. Нередко при столкновении с локомотивом одновременно погибает до двух и трех или более голов. За семь месяцев этого года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности свыше 7 тыс. граждан за выпас скота в полосе отвода железной дороги.

Онал Бекиев подчеркнул, что проблему безопасности людей возможно решить лишь совместными усилиями контролирующих государственных органов исполнительной власти, структурных подразделений АО «НК «Қазақстан темір жолы» и их эффективным взаимодействием.

В транспортной полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности и не переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах.

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