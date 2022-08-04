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В Германии взорвался склад боеприпасов

взорвался склад боеприпасов под Берлином Фото: pixabay
В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом произошел сильный пожар после взрывов на складе с боеприпасами, передает Zakon.kz.

Как сообщают немецкие СМИ, по данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы.

Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив – примерно на 15 тыс. квадратных метров леса. Еще днем продолжались взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не могла приблизиться непосредственно к источнику возгорания.

Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.

На месте работали более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту также прибыли полицейские водометы. Была запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.

Информации о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает, они находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.

Движение региональных поездов в западном направлении также было приостановлено. Был перекрыт участок автобана в обоих направлениях.

Причина взрыва склада боеприпасов пока не установлена.

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