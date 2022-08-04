Аферистка обещала двум кызылординкам трудоустройство за 1 млн
Фото: Zakon.kz
3 августа с заявлением о мошенничестве в Управление полиции города Кызылорды обратились две жительницы города, сообщает Zakon.kz.
По их словам, некая знакомая предложила трудоустроить их в поликлинику. За это попросила денег. Всего около 1 млн тенге.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана 49-летняя жительница областного центра.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование согласно части 2 статьи 190 «Мошенничество» УК Республики Казахстан. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба МВД РК
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
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