Аферистка обещала двум кызылординкам трудоустройство за 1 млн

Фото: Zakon.kz

3 августа с заявлением о мошенничестве в Управление полиции города Кызылорды обратились две жительницы города, сообщает Zakon.kz.

По их словам, некая знакомая предложила трудоустроить их в поликлинику. За это попросила денег. Всего около 1 млн тенге. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана 49-летняя жительница областного центра. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование согласно части 2 статьи 190 «Мошенничество» УК Республики Казахстан. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба МВД РК Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Читайте также В Германии взорвался склад боеприпасов Поезда травмировали 55 человек с начала года в Казахстане

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