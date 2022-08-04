Квоту на беспошлинный ввоз сахара в ЕАЭС продлили до конца года
Фото: freepik
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить квоту на беспошлинный ввоз сахара в Евразийском союзе до 31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Ранее квоты действовали до 31 октября 2022 года.
Решение о введении тарифной льготы на ввоз сахара-сырца и сахара в страны ЕАЭС было принято в декабре прошлого года в связи с предупреждением дефицита сахара в странах союза и на стабилизацию ценовой ситуации на рынке.
Как пояснял министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок.
Квота Казахстана составила 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца. Однако правительство вело переговоры об увеличении размера квоты.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ