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В Кызылординской области активно строят и ремонтируют дороги

В Кызылординской области активно строят и ремонтируют дороги Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Уже в текущем году власти региона планируют довести показатель удовлетворенности качеством автодорог областного и районного значений до 82%, сообщает Zakon.kz.

На борьбу с ямами и колдобинами из республиканского и областного бюджетов в этом году выделено 18,4 млрд тенге. На эти деньги рассчитывают отремонтировать 347 км автомобильных дорог, мостовых переходов и улиц.

Какая работа проделана на сегодняшний день?! С наступлением строительного сезона, то есть за шесть месяцев текущего года, приведена в порядок дорожная сеть протяженностью 147 км. В частности, по программе «Нұрлы жол» отремонтировано 104 км из 244 км дорог областного и районного значений.

В Кызылординской области активно строят и ремонтируют дороги

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Но это еще не все. По программе «Развитие регионов» в Кызылорде завершили строительство магистральной улицы вдоль реки Сырдария протяженностью 4 км. Новая набережная дорога начинается с улицы С. Бейбарыс и продолжается до канала Кызылжарма. Особое внимание уделяется проекту подключения левобережной части города к магистральной дороге «Западная Европа – Западный Китай». Несмотря на масштабность, строительно-монтажные работы, начавшиеся в прошлом году, уже выполнены на 58%.

Не остаются без внимания и небольшие города. Так, по программе «Развитие малых городов» из областного бюджета выделено 69 млн тенге. На эту сумму в этом году планируется реконструкция 20 улиц Арала и Казалы.

В Кызылординской области активно строят и ремонтируют дороги

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Что касается сел, то на средний ремонт 14 улиц по программе «Ауыл – Ел бесігі» из республиканского бюджета предусмотрено 1,6 млрд тенге. Благодаря налаженному механизму взаимодействия населения и местных исполнительных органов, учитывались пожелания всех жителей. В связи с чем будет проведен ремонт улиц общей протяженностью 50 км.

В целях развития дорожно-транспортного сообщения и инфраструктурного направления не останутся без внимания и отдаленные населенные пункты. В частности, в этом году стартовал проект строительства мостового перехода к реке Сырдарья на участке Карлан Казалинского района. Эта переправа позволит улучшить не только дорожное сообщение между населенными пунктами, но и в целом инфраструктурное развитие района.

В Кызылординской области активно строят и ремонтируют дороги

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

До конца года водители смогут оценить все преимущества новых дорог. Всего в регионе в текущем году реализуется 12 важных проектов, которые окажут положительное влияние на транспортную инфраструктуру области.

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Константин Вноровский
Кызылординская область
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