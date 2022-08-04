В Туркестанской области предпринимателям оказана поддержка в размере 90 млрд тенге

Сегодня, 4 августа 2022 года, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с предпринимателями области, сообщает Zakon.kz.

На встрече были заслушаны предложения, мнения, обращения представителей бизнеса. В заседании приняли участие первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Максат Кикимов, депутат Мажилиса Парламента РК Кайнар Абасов, члены регионального совета, районного совета предпринимателей, депутаты маслихата Туркестанской области, руководители государственных и финансовых институтов, предприниматели. Глава региона отметил высокий потенциал малого предпринимательства в Туркестанской области.

В Туркестанской области растет население, это радостное событие. Теперь нужно увеличивать количество рабочих мест, производств – это требование времени. Жители нашего региона всегда были склонны к предпринимательству. По количеству субъектов предпринимательства область занимает третье место после Алматы и Нур-Султана. Количество предпринимателей только за год выросло на 10 тыс. и достигло 155 тыс. Поэтому мы придаем большое значение предпринимательству и оказываем поддержку через программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса – 2025». Строительство в Туркестане также осуществляют местные предприниматели. Мы запустили в регионе проект «Кәсіпкерлік қырандары». Известные, крупные предприниматели обучают молодых тому, что знают сами, финансируют и поддерживают проекты. Этот проект будет продолжен. Акимам районов поручено найти деловую, предприимчивую молодежь, оказать ей поддержку. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На встрече были обсуждены вопросы передачи колледжей в доверительное управление, проблемные вопросы предприятий, расположенных в индустриальной зоне Туркестана, открытие Центра ремесленников в областном центре и другие. Были затронуты вопросы льготного кредитования, субсидий.

В этот же день в Туркестане прошел третий этап проекта «Кәсіпкерлік қырандары». В нем приняли участие аким области Умирзак Шукеев, предприниматели, менторы, авторы проектов. Глава региона отметил, что этот проект очень важен для предпринимателя, и пожелал участникам удачи.

Особенностью проекта «Кәсіпкерлік қырандары» является то, что представители крупного бизнеса оказывают поддержку гражданам, не имеющим капитала, но обладающим бизнес-идеей. Стартапы, получившие поддержку по этому проекту (16 проектов на 44 млн тенге), развиваются. Вопрос поддержки предпринимателей постоянно находится в центре внимания главы государства и правительства. Об этом свидетельствуют масштабные программы, направленные на поддержку бизнеса. Хочу поблагодарить менторов, которые поддержали проект. Вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, проект «Кәсіпкерлік қырандары» – уникальный проект. Он запущен в Туркестанской области для поддержки малого бизнеса и реализуется Палатой предпринимателей и акиматом области. Цель – поддержка микробизнеса и стартаперы. Выпускники «Бастау Бизнес», инвестируя, сами становятся менторами, сопровождая проекты начинающих предпринимателей.

На третьем этапе проекта были представлены и обсуждены семь проектов. Это цех по утилизации медицинских отходов, цех по производству светящейся тротуарной дорожной плитки, книга « Тармақтар», искусственное осеменение и ветеринарная станция, комплекс космической связи и спутниковой робототехники, проект по переработке колес Eco-Protect и баня для людей с инвалидностью.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области