В Костанайской области появятся новые пожарные части

Появятся они через два-три года, об этом во время визита в регион сообщил министр МЧС РК Юрий Ильин, передает Zakon.kz.

В программе двухдневного визита главы МЧС встреча с населением и молодежью, а также посещение объектов бизнеса, пожарных частей.

В регионе на сегодняшний день не хватает 13 пожарных частей.

У нас есть дорожная карта материально-технического оснащения. Она подразумевает и поэтапное повышение численности состава. Мы подготовили служебную записку о том, что нам нужно в ближайшие годы ввести в эксплуатацию новые пожарные части и спасательные станции, для работы в них потребуются 415 сотрудников противопожарной службы и 220 спасателей. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также глава МЧС подчеркнул, что будет решаться вопрос по повышению зарплаты сотрудников. Сделано это будет поэтапно.

Если несколько лет назад у пожарных была зарплата 60-65 тыс. тенге, то сейчас она составляет 112-113 тыс. тенге. Но это не показатели самоуспокоения. Планируем поэтапное увеличение заработной платы раз в три года. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Также Юрий Ильин акцентировал внимание, что сейчас МЧС реализует дорожную карту противопаводковых мероприятий. Она будет завершена в 2023 году.

На момент ее запуска 1010 населенных пунктов попадали в паводковую зону, – отметил он. – Сегодня по республике таких осталось 285, девять из них в Костанайской области. Стоит отметить, что в последний противопаводковый период Костанайская область прошла безболезненно.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Завтра Юрий Ильин посетит город Рудный, где ознакомится с работой ТОО «Жас-Канат 2006», АО «ССГПО» и специализированной пожарной частью №2.