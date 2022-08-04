В Костанайской области появятся новые пожарные части
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Появятся они через два-три года, об этом во время визита в регион сообщил министр МЧС РК Юрий Ильин, передает Zakon.kz.
В программе двухдневного визита главы МЧС встреча с населением и молодежью, а также посещение объектов бизнеса, пожарных частей.
В регионе на сегодняшний день не хватает 13 пожарных частей.
У нас есть дорожная карта материально-технического оснащения. Она подразумевает и поэтапное повышение численности состава. Мы подготовили служебную записку о том, что нам нужно в ближайшие годы ввести в эксплуатацию новые пожарные части и спасательные станции, для работы в них потребуются 415 сотрудников противопожарной службы и 220 спасателей. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Также глава МЧС подчеркнул, что будет решаться вопрос по повышению зарплаты сотрудников. Сделано это будет поэтапно.
Если несколько лет назад у пожарных была зарплата 60-65 тыс. тенге, то сейчас она составляет 112-113 тыс. тенге. Но это не показатели самоуспокоения. Планируем поэтапное увеличение заработной платы раз в три года. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин
Также Юрий Ильин акцентировал внимание, что сейчас МЧС реализует дорожную карту противопаводковых мероприятий. Она будет завершена в 2023 году.
На момент ее запуска 1010 населенных пунктов попадали в паводковую зону, – отметил он. – Сегодня по республике таких осталось 285, девять из них в Костанайской области. Стоит отметить, что в последний противопаводковый период Костанайская область прошла безболезненно.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Завтра Юрий Ильин посетит город Рудный, где ознакомится с работой ТОО «Жас-Канат 2006», АО «ССГПО» и специализированной пожарной частью №2.
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