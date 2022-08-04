Автомобиль скатился в кювет в Алматинской области

В соцсетях появилось видео, на котором легковой автомобиль Mazda по крутому обрыву скатился с автотрассы глубоко в кювет, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 2 августа текущего года около 13:30 на 12 км автодороги Тюп – Кеген – Кокпек.

52-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по трассе, не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части в кювет.

Жертв и пострадавших нет. По факту ДТП составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК.