Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Автомобиль скатился в кювет в Алматинской области

Автомобиль скатился в кювет в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилось видео, на котором легковой автомобиль Mazda по крутому обрыву скатился с автотрассы глубоко в кювет, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 2 августа текущего года около 13:30 на 12 км автодороги Тюп – Кеген – Кокпек.

52-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь по трассе, не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части в кювет.

Жертв и пострадавших нет. По факту ДТП составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК.

Читайте также

Аферистка обещала двум кызылординкам трудоустройство за 1 млн

В Германии взорвался склад боеприпасов

Поезда травмировали 55 человек с начала года в Казахстане

Константин Вноровский
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
торговля Досаев Алматы
В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления