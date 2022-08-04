Генсек ООН заявил о самом высоком риске ядерного столкновения за десятилетия

На сегодняшний день риск возникновения ядерной конфронтации в мире стал острее, чем был в последние десятилетия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости цитирует генсека ООН, выступившего с докладом «Наша общая повестка».

Геополитическая напряженность усилилась. Риск ядерной конфронтации стал самым высоким за последние десятилетия. Генсек ООН Антониу Гутерреш

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты с союзниками опасно балансируют на грани военной конфронтации с Россией.

До этого китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе.

2 июля обозреватель Newsweek Бонни Кристиан написал, что Россия и Соединенные Штаты могут вступить между собой в конфликт в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций.

1 августа Гутерриш заявил, что человечество может в скором времени забыть уроки Хиросимы и Нагасаки.