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К 11 годам тюрьмы приговорили девушку в СКО за закладку «синтетики»

К 11 годам приговорили закладчицу Фото: polisia.kz
Суд Петропавловска приговорил закладчицу наркотиков к 11 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Дополнительно суд назначил 22-летней девушке принудительное лечение от наркозависимости по месту отбытия наказания.

При задержании у нее изъяли партию синтетического наркотика в особо крупном размере.

Проблема современности – снижение среднего возраста как наркомании, так и наркопреступности. Молодых людей привлекает легкий заработок. Они не думают о последствиях своих действий для здоровья населения, о том, что за сбыт наркотиков законодательство предусматривает суровое наказание. В нынешнем году в СКО были вынесены судебные приговоры 22 закладчикам. Из них 12 – люди не старше 25 лет. Между тем в среднем они получают наказание от 10 до 12 лет лишения свободы. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев

С начала года в области было выявлено 123 различных наркоправонарушения, из них 46 фактов сбыта.

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Северо-Казахстанская область
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