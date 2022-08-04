Оскорбил, затем начал душить мальчика – инцидент в ВКО попал на видео

Инцидент произошел в одном из магазинов города Усть-Каменогорск. Стоявший у прилавка мужчина вдруг стал оскорблять стоявшего рядом мальчика, затем схватил его за шею и начал душить, сообщает Zakon.kz.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, а мама мальчика написала о происшествии в соцсетях, передает AltayNews.

По словам женщины, мужчина схватил ее сына за горло, а отпустил только после криков окружающих. И не будь рядом людей, возможно, кончилась бы плачевно.

Оказалось, что напавший мужчина 1968 года рождения страдает психическим заболеванием.

По данному обращению указанный мужчина был установлен и передан для помещения в отделение психоневрологического диспансера. Пресс-служба ДП ВКО

Мама мальчика шокирована случившимся и недоумевает, почему человека с расстройством психики выпустили из больницы. Она написала заявление в прокуратуру, чтобы в медучреждении провели проверку.