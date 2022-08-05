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Сохранить молодость - диетолог перечислила продукты от которых надо отказаться

Диетолог перечислила продукты Фото: pixabay
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма, сообщает Zakon.kz.

В интервью Пятому каналу эксперт уточнила, что в вопросе старения в первую очередь речь идет о состоянии кожи. Так, некоторые продукты сильнее остальных влияют на ее качество.

По словам врача, многие популярные продукты могут не только выступать источником энергии, но и закислять или защелачивать организм, препятствуя его нормальной работе.

Так, ускоряют старение колбасы, сосиски, ветчина и сардельки. Сахар, выпечка, сладости также вредят здоровью. Филиппова отметила, что избегать надо маргарина, консервов и фастфудов с газировкой.

Все это оказывает негативное воздействие, потому как сами по себе эти продукты не несут полезных веществ. Тем не менее на их усвоение может тратиться достаточно много ресурсов организма. Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова

К борьбе со старением Филиппова порекомендовала подходить системно. Помимо исключения перечисленных продуктов из рациона врач посоветовала наладить образ жизни по всем фронтам: заниматься спортом, нормализовать сон, бороться со стрессом и защищать кожу от воздействия солнечных лучей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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