СМИ: В США объявили ЧС из-за оспы обезьян

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wall Street Journal, такое решение должно помочь в ускорении распространения вакцины от заболевания.

Заявление сделает министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бессера.

Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно. Министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра

Как отметил министр, в США зафиксировали 6,6 тысячи случаев болезни.

2 августа режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян был введен в Калифорнии. Это было сделано для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно данным организации, на 23 июля было зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов.