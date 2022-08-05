Зеленский упрекнул ЕС в «искусственной задержке» с помощью на 8 млрд евро

Украинский лидер не стал уточнять, какая именно европейская страна затягивает с оказанием помощи Киеву, отметив, что верит: «это все-таки ошибка, которую исправят», сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на 8 млрд евро, сообщает РБК.

Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже. Владимир Зеленский

Он призвал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза.

В конце июня страны Евросоюза одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на 9 млрд долларов.

Средства Брюссель собирался перечислить в 2022 году. Однако позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой».

Издание Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что предоставление Украине пакета помощи на 9 млрд долларов блокирует Германия.