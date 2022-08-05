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Какие меры примет акимат Уральска после трагедий на спортплощадках

Уральск детская площадка Фото: pixabay
Уральский акимат начал служебную проверку после череды несчастных случаев на городских спортивных площадках. Чиновники хотят выяснить, кто несет ответственность за снаряды, которые быстро выходят из строя и становятся опасными для детей, сообщает Zakon.kz.

Сразу три трагических случая произошло в Уральске на прошлой неделе. Один ребенок погиб. На него упали футбольные ворота. Еще двоим отрезало пальцы на сломанных тренажерах, сообщает КТК.

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Заместитель акима города Мирас Мулкай заявил, что власти не снимают с себя ответственности за произошедшее. Но сейчас стоит другая задача: организовать поставку качественного оборудования и создать систему, при которой спортивные площадки будут под постоянным контролем.

В комиссию вошли чиновники, спасатели и полицейские. Озвучить итоги служебной проверки обещают через неделю.

Сейчас в любом случае мы будем выставлять претензии, это мы так не оставим. Почему, например, даже если мы, взрослые люди, будем там находиться – некоторые спортивные элементы ломаются, не выдерживают нагрузки, так скажем. Замакима Уральска Мирас Мулкай

Акимат будет выставлять гарантийные требования на материалы и оборудование, которые были использованы согласно проекту.

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