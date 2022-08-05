Какие меры примет акимат Уральска после трагедий на спортплощадках
Сразу три трагических случая произошло в Уральске на прошлой неделе. Один ребенок погиб. На него упали футбольные ворота. Еще двоим отрезало пальцы на сломанных тренажерах, сообщает КТК.
Новость по теме
Заместитель акима города Мирас Мулкай заявил, что власти не снимают с себя ответственности за произошедшее. Но сейчас стоит другая задача: организовать поставку качественного оборудования и создать систему, при которой спортивные площадки будут под постоянным контролем.
В комиссию вошли чиновники, спасатели и полицейские. Озвучить итоги служебной проверки обещают через неделю.
Сейчас в любом случае мы будем выставлять претензии, это мы так не оставим. Почему, например, даже если мы, взрослые люди, будем там находиться – некоторые спортивные элементы ломаются, не выдерживают нагрузки, так скажем. Замакима Уральска Мирас Мулкай
Акимат будет выставлять гарантийные требования на материалы и оборудование, которые были использованы согласно проекту.