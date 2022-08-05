Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Мороженое, сильно охлажденные салаты и закуски, напитки со льдом в жару кажутся особенно привлекательными, однако некоторым людям они не рекомендованы, сообщает Zakon.kz.

Для здоровых людей употребление холодных продуктов – безопасно. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова, сообщает радио Sputnik.

Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула. Наталья Круглова

Употребление холодных продуктов в некоторых случаях может провоцировать возникновение головных болей.

Холодная еда и напитки со льдом могут стать причиной так называемой холодовой головной боли. Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям, важно ориентироваться на собственные ощущения. Наталья Круглова

Наконец, холодная еда и напитки могут стать дополнительным фактором, способствующим развитию простудного заболевания, если человек уже "встретился" с соответствующей инфекцией.