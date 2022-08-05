В Талдыкоргане завершились IV летние юношеские игры

IV летние республиканские сельские юношеские игры прошли в Талдыкоргане. В торжественной церемонии награждения принимал участие заместитель акима Жетысуской области Рустам Али.

Стоит отметить, что более 3 тысяч спортсменов до 17 лет из 14 областей Казахстана в течение десяти дней боролись за звание лучшего спортивного региона. Состязались юные спортсмены по 12-ти видам спорта.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Итак, почетное первое место завоевала команда Жетысуской области, набравшая в общей сложности 276 очков, спортсмены из Алматинской области, набрав 257 очков, удостоились второго места, и «бронза» досталась спортсменам из Туркестанской области, которые завоевали 241 очко. Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

По итогам соревнования сборная команда Жетысуской области заняла по волейболу среди девушек 2-е место, мини-футболу – 3-е место, вольной борьбе – 3-е место, греко-римской борьбе – 2-е место, дзюдо – 1-е место, баскетболу: девушки – 2-е место, юноши – 3-е место, хоккею на траве (девушки и юноши) – 1-е место.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

После награждения победителей руководитель управления спорта и физической культуры Жетысуской области Алмат Ушкемпиров торжественно вручил представителю Актюбинской области флаг V летних республиканских сельских юношеских игр 2026 года.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

В завершение торжественной части была организована концертная программа с участием творческих коллективов области.