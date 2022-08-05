Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане завершились IV летние юношеские игры

игры область Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
IV летние республиканские сельские юношеские игры прошли в Талдыкоргане. В торжественной церемонии награждения принимал участие заместитель акима Жетысуской области Рустам Али.

Стоит отметить, что более 3 тысяч спортсменов до 17 лет из 14 областей Казахстана в течение десяти дней боролись за звание лучшего спортивного региона. Состязались юные спортсмены по 12-ти видам спорта.

игры область

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Итак, почетное первое место завоевала команда Жетысуской области, набравшая в общей сложности 276 очков, спортсмены из Алматинской области, набрав 257 очков, удостоились второго места, и «бронза» досталась спортсменам из Туркестанской области, которые завоевали 241 очко.

игры область

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

По итогам соревнования сборная команда Жетысуской области заняла по волейболу среди девушек 2-е место, мини-футболу – 3-е место, вольной борьбе – 3-е место, греко-римской борьбе – 2-е место, дзюдо – 1-е место, баскетболу: девушки – 2-е место, юноши – 3-е место, хоккею на траве (девушки и юноши) – 1-е место.

игры область

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

После награждения победителей руководитель управления спорта и физической культуры Жетысуской области Алмат Ушкемпиров торжественно вручил представителю Актюбинской области флаг V летних республиканских сельских юношеских игр 2026 года.

игры область

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

В завершение торжественной части была организована концертная программа с участием творческих коллективов области.

Читайте также

Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков

Казахстанские таеквондисты завоевали 2 медали на Чемпионате мира среди юниоров

Анастасия Московчук
Область Жетісу Казахстан Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
торговля Досаев Алматы
В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления