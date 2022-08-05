В Талдыкоргане завершились IV летние юношеские игры
Стоит отметить, что более 3 тысяч спортсменов до 17 лет из 14 областей Казахстана в течение десяти дней боролись за звание лучшего спортивного региона. Состязались юные спортсмены по 12-ти видам спорта.
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Итак, почетное первое место завоевала команда Жетысуской области, набравшая в общей сложности 276 очков, спортсмены из Алматинской области, набрав 257 очков, удостоились второго места, и «бронза» досталась спортсменам из Туркестанской области, которые завоевали 241 очко.
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
После награждения победителей руководитель управления спорта и физической культуры Жетысуской области Алмат Ушкемпиров торжественно вручил представителю Актюбинской области флаг V летних республиканских сельских юношеских игр 2026 года.
Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области
В завершение торжественной части была организована концертная программа с участием творческих коллективов области.