Какую продукцию производят в Казахстане

В первом квартале текущего года домохозяйства страны произвели собственной продукции на 29,9 млрд тенге. Это на 3,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает Zakon.kz.

Продали товаров собственного производства на 1,2 млрд тенге (минус 6,9%), произведенной ранее продукции — на 58,9 млн тенге, пишет energyprom.kz.

Затраты домохозяйств на производство продукции за три месяца текущего года выросли на 6,7% за год, до 14,7 млрд тенге.

Больше всего в стоимостном выражении домохозяйства страны за три месяца произвели хлеба на 8,7 млрд тенге — на 6,2% больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих по объему производства товаров также вошли булочные и мучные кондитерские изделия (8 млрд тенге, плюс 6,9% за год), сметана и другие молочные продукты (5,1 млрд тенге, минус 5,3%).

Помимо этого, казахстанцы предпочитали производить животное масло (3,2 млрд тенге, плюс 8,3%), а также колбасы и изделия из мяса (2 млрд тенге, минус 15,8%).

Лидеры по производству

В региональном разрезе больше всего продукции произвели домохозяйства Алматинской области: на 6,2 млрд тенге — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

В тройку регионов-лидеров также попали Туркестанская (6 млн тенге, плюс 3,5% за год) и Павлодарская (5,3 млн тенге, плюс 18,5%) области. Меньше всего собственной продукции произвели в Мангистауской области (129,9 млн тенге).

В разрезе местности 82,7% производства, или 24,7 млрд тенге, пришлось на сельскую местность. В городской местности произвели продукции всего на 5,2 млрд тенге.