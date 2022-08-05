Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков

Основатель школы современного шорт-трека в Казахстане Мадыгали Карсыбеков вышел на пенсию, оставив пост главного тренера одному из своих учеников – Нурбергену Жумагазиеву, передает Zakon.kz.

Мадыгали Карсыбекова можно смело назвать одним из основателей шорт-трека в Казахстане.

Тренером в шорт-трек Мадыгали Карсыбеков пришел в 1985 году, подготовив в Актобе нескольких призеров чемпионата СССР, а с обретением Казахстаном независимости переехал в Уральск и стал старшим тренером национальной сборной по шорт-треку. В 2006 году он возглавил команду. Выяснилось, что выведение сборной РК в топ команд мира далось Карсыбекову ценой определенных лишений и жертв.

Мне, чтобы эту команду поднять, платили в Уральске 12 тысяч тенге. Спал в раздевалке. Ложился на скамейку и спал. Но я смог поднять команду. Ребята приносили кушать, поддерживали, чтобы я не уехал куда-нибудь. Если бы я гонялся за суммой, то давно бы уехал. Но я терпел. Все терпел. Нашего механика пытались пригласить, пообещали большие деньги. Я его остановил, сказал, кто будет после меня продолжать развитие шорт-трека? Не стоит гоняться за деньгами. Мадыгали Карсыбеков в интервью Olympic.kz

Казахстанские мастера шорт-трека на прошедших зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине показали наивысший для нашей команды результат. Абзал Ажгалиев занял 4 место, команда в целом – 5 позицию в смешанной эстафете, Адиль Галиахметов и Денис Никиша – 8-е место. С 9 по 11 и с 16 по 18 декабря в Алматы пройдет два этапа Кубка мира по шорт-треку.

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