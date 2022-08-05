В Казахстане изменили сроки приема документов для участия в ЕНТ электронно

Приказом министра науки и высшего образования от 26 июля 2022 года внесены изменения в Правила проведения единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz

Так, прием заявлений для участия в ЕНТ в электронном формате осуществляется в онлайн режиме:

с 20 декабря по 6 января:

для выпускников 11 и 12 классов;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись в другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО, желающих перевестись в группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

При этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период.

С 20 февраля по 10 марта:

для выпускников 11 и 12 классов;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

Поступающий также подает заявление не более одного раза в указанный период.

С 28 апреля по 14 мая:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 15 июля по 30 июля:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись в другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись в группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

Во время подачи заявления для участия в ЕНТ в электронном формате в онлайн режиме поступающий выбирает день и время тестирования.

Также изменены сроки проведения ЕНТ в электронном формате, они проводятся:

с 10 января по 10 февраля;

с 1 по 31 марта;

с 16 мая по 5 июля;

с 10 по 20 августа.

Для лиц, сдающих ЕНТ в период с 16 мая по 5 июля и с 10 по 20 августа, изменение профильных предметов не допускается.

Приказ вводится в действие с 5 августа 2022 года.