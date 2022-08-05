Сайгаки заинтересовались фотоловушкой в степи Костанайской области

Фотоловушки зафиксировали сайгаков возле Центра реинтродукции АСБК. Сотрудники центра насчитали на кадрах около 5000 животных, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации, фотоловушки установили всего пару дней назад, а уже на следующий день в камеры попалось многочисленное стадо.

Стоит отметить, что летом в этих краях сайгаки не собираются в большие группы, и такие скопления можно наблюдать во время миграции весной.

По словам ведущего специалиста АСБК Альберта Салемгареева, в этом году сайгаки, вероятно, появились здесь в больших группах из-за потребности в воде.

Центр реинтродукции АСБК находится на юге Костанайской области, в охранной зоне резервата Алтын Дала.