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Сайгаки заинтересовались фотоловушкой в степи Костанайской области

фотоловушка Фото: Instagram/acbk.kz
Фотоловушки зафиксировали сайгаков возле Центра реинтродукции АСБК. Сотрудники центра насчитали на кадрах около 5000 животных, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации, фотоловушки установили всего пару дней назад, а уже на следующий день в камеры попалось многочисленное стадо.

Стоит отметить, что летом в этих краях сайгаки не собираются в большие группы, и такие скопления можно наблюдать во время миграции весной.

По словам ведущего специалиста АСБК Альберта Салемгареева, в этом году сайгаки, вероятно, появились здесь в больших группах из-за потребности в воде.

Центр реинтродукции АСБК находится на юге Костанайской области, в охранной зоне резервата Алтын Дала.

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