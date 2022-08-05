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Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык

Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык Фото: wikimedia
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус намерен выучить казахский язык, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, у Тедроса Гебрейесуса в Казахстане живет внук.

Ранее, до этого момента, я был в Казахстане два раза. В первый раз ездил в Алматы в 2017 году. Во второй мой приезд состоялась встреча с известным врачом Торегельды Шармановым в рамках конференции по первичной медико-санитарной помощи. Тогда с Казахстаном мою семью никакие узы не связывали. В 2022 году мы породнились. Я этому очень рад. Здесь живет мой сват Даулет Турлыханов. А это значит, что Казахстан теперь и мой дом. Скоро мой внук начнет говорить. И я должен говорить с ним на родном для него языке. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

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