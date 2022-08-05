Вредоносные насекомые атакуют дома алматинцев

Некоторые виды насекомых могут причинять человеку болезненные укусы или переносить опасные инфекционные заболевания. О наиболее распространенных их видах рассказал Zakon.kz энтомолог РГП на ПХВ «Институт зоологии Алматы» КН МОН РК Сергей Колов.

Как рассказал специалист института, город Алматы, как крупный мегаполис , отличается разнообразием синатропных видов насекомых – то есть тех, чья биология тесно связана с жильем человека.

Насекомые – самый многочисленный по числу видов класс животных. Они населяют самые разнообразные места обитания и используют самые различные источники пищи, что и определяет их обилие и биоразнообразие.

В городе снова стала увеличиваться популяция тараканов – прежде всего, прусака Blatellagermanica и черного таракана Blattaorientalis. Тараканы разносят различные бактерии, вызывающие кишечные инфекции, кроме того, в кишечнике тараканов обнаружены яйца паразитов (власоглава, остриц, лентеца), которые могут попадать наружу вместе с экскрементами и служить источником заболевания человека. Энтомолог Сергей Колов

Наибольшую неприятность для человека среди клопов представляет собой – постельный клоп Cimexlecturarius. По словам эксперта, его личинки и взрослые особи (имаго) питаются кровью человека, при этом впрыскивая слюну, обладающую антикоагулянтным и раздражающим действием.

Также постоянными спутниками человека при несоблюдении гигиены являются вши, которые не только пьют кровь, но и вызывают зуд и раздражение, а также способны передавать сыпной и возвратный тиф.

Среди жесткокрылых или жуков, ядовитой гемолимфой (аналогом нашей крови) обладают представители семейства нарывников. Они содержат ядовитое вещество – кантаридин, которое может вызывать появление красноты и пузырей на коже и слизистых оболочках. Известны случаи отравления или смерти скота, который вместе с травой случайно поедал и жуков, – добавил энтомолог.

Фото: нарывник Lytta flavovittata sayramsu. Фото: Сергей Колов

Фото: нарывник Mylabris quadripunctata. Фото: Сергей Колов

Отдельного упоминания заслуживают и блохи, которые известны как разносчики чумы.

В условиях населенного современного мегаполиса, конечно, появление такой страшной болезни маловероятно, но при выезде в окрестности города (особенно в пустынные и полупустынные места) следует избегать нор грызунов: песчанок, сусликов и прочих млекопитающих, которые могут служить очагами инфекции, а блохи вполне могут «перепрыгнуть» и на человека. Энтомолог Сергей Колов

Особенную опасность для жителей города могут представлять насекомые из отряда перепончатокрылых – пчелы и осы. По словам эксперта, иногда укус может быть смертельным в случае острой аллергии на их яд. Кроме того, серьезную опасность представляет пчела или оса, будучи случайно проглоченной (например с вареньем, медом, напитками, которые для них привлекательны). В таком случае существует опасность удушения, возникающая в считанные минуты.

Раздражение и зуд кожи могут также вызывать волосатые гусеницы некоторых бабочек, например, непарного шелкопряда. Если взять гусеницу в руки, то длинные ломкие волоски проникают в кожу, вызывая неприятные ощущения. Похожие ощущения вызывает изоляционная стекловата. Энтомолог Сергей Колов

Как отметил представитель института, стоит уделить внимание и отряду двукрылых. К ним относятся всем известные мошки, мокрецы, комары, слепни и мухи – назойливые спутники человека, в том числе и в городе.

Комары, помимо того, что могут сделать ночь бессонной, способны распространять и такую болезнь, как малярию. Тут стоит отметить, что из всех известных человечеству болезней от малярии умерло (и продолжает ежегодно умирать) больше всего людей. Правда, делает это представитель рода Anopheles, большинство же наших спутников в городе – это представители родов Culexи Aedes, – пояснил эксперт.

Для туристов и горожан, которые выбрались за город, на природу или рыбалку, много неприятностей могут доставить мокрецы, мошки и слепни. Как подчеркнул энтомолог, помимо раздражения кожи после укуса, они могут служить разносчиками филляриоза и тулерямии.

Среди мух, продолжил спикер, а это – комнатная и домовая мухи, синяя мясная муха, синяя и зеленая падальные мухи и другие – являются разносчиками большого количества заболеваний. Самые опасные их них: холера, полиомиелит, брюшной тиф, дизентерия, паратифы, болезнь Боткина, различные гельминтозы и другие. Мухи-жигалки и мухи коровососки также нападают на человека и сосут кровь.

В нашем регионе обитает и вольфартова муха – возбудитель тканевых миазом. Муха откладывает личинок (не яйца, это называется живорождением) на слизистые оболочки или гнойные ранки животных, в том числе и человека. Личинки забираются в слуховой или носовой проходы, откуда проникают в полость верхней челюсти и лобную пазуху. Там они активно выедают живую ткань, кровеносные сосуды, нервные окончания – доставляя сильнейшие мучения. В особо тяжелых случаях от смерти может остановить лишь немедленное хирургическое вмешательство. Изредка для человека могут представлять опасность и некоторые виды оводов (носоглоточных, подкожных, желудочных). Энтомолог

Также, в Алматы существуют насекомые эндемики. Их называют таксоны (вид, род, семейство и прочее) животных и растений, населяющие ограниченную территорию. Среди опасных для человека видов в условиях нашего города и его окрестностей, таких видов нет.

Специалист подчеркнул, что если говорить именно об укусах ядовитых насекомых – то это, прежде всего, пчелы и осы. И вероятность столкнуться с ними в Алматы далеко не нулевая.

Особенно активны они в жаркие дни, самые популярные места их локализации – это базары, где они любят лакомиться сладкими ягодами и фруктами, помойка с пищевыми отбросами, в жаркие дни нередко их можно встретить на «водопое» по берегам луж, ручьев и других водоемов. К счастью, и осы, и пчелы обладают так называемой предупреждающей окраской и всем нам с детства знакомы контрастные сочетания желто-черных полос и пятен на теле насекомых, – объяснил специалист.

Энтомолог предупредил, что каждый турист, особенно планирующий многодневные переходы, должен тщательно собрать аптечку, где помимо средств первой помощи, антисептических и обезболивающих средств, должны быть противогистаминные препараты (для купирования аллергических приступов при укусах насекомых).

При укусе лучше всего приложить к травмированному месту чистую салфетку, смоченную холодной водой, или опустить место укуса в холодную проточную воду для снятия оттека. Если данные меры не помогают – принять противоаллергическое средство (перорально или сделать укол) и обратиться в ближайший медицинский пункт, – разъяснил Сергей Колов.

Также эксперт дал общие рекомендации алматинцам и гостям города, чтобы предотвратить случаи ужалений, а именно:

не оставлять открытыми продукты на природе;

не бегать босым;

не подходить к гнездам пчел и ос;

перед приемом пищи осматривать содержимое посуды;

не пользоваться парфюмерией, способной привлечь жалящих насекомых.

Конечно, самый верный пункт обращения, в случае тяжелых последствий укуса – ближайший адрес любого медучреждения, будь то поликлиника, больница и прочая медицинская организация.

По статистике, самыми опасными являются укусы ос и пчел, но как правило, при своевременном оказании помощи все обходится благополучно, поэтому смертельные случаи крайне редки в нашем регионе, – заключил эксперт.