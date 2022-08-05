Застройщиков обяжут предоставлять жильцам выбор интернет-провайдера

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек заявил, что некоторые застройщики еще на этапе строительства выбирают операторов, тем самым ограничивая выбор жителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть проблемы у людей, которые живут в многоквартирных жилых домах. Застройщик определяет оператора заблаговременно, который фактически является монополистом по предоставлению услуг в МЖК, и затем сменить этого оператора крайне сложно. Мы сейчас проводим процедуры с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обязать застройщиков как минимум для двух операторов предоставлять возможность размещения оборудования. Асхат Оразбек на форуме «Навстречу цифровому Казахстану»

Вице-министр добавил, что вся внутренняя разводка должна делаться при строительстве, чтобы это было собственностью кондоминиума, а не оператора.

Ранее Асхат Оразбек сообщил, что в ближайшие два года казахстанцы смогут получить доступ к 5G. Аукцион будет проводиться по всем населенным пунктам – в городах республиканского значения, областных центрах.