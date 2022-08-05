Разборки в центре Караганды попали на видео

Возле одного из карагандинских кафе в центре города на видео попали пьяные разборки женщин и парня, передает Zakon.kz.

Видео с места уличных разборок опубликовали в Instagram-паблике patriotkaragandy.

Женщина устроила драку сначала с другой женщиной, после чего подралась с парнем в Караганде. Две уличные разборки случились возле кафе в центре города по пр. Нуркена Абдирова. Сначала нетрезвая девушка вцепилась в волосы другой девушки на парковке. Их стали оттаскивать в разные стороны мужчины. Затем нетрезвая девушка вцепилась в нетрезвого парня в белой футболке, – говорится в описании.

Кроме того, как сообщается, парень в белой футболке разбил окно в кафе. Пьяная пара никак не хотела успокаиваться и не собиралась уходить, сев возле входа в кафе. Посетители и персонал кафе вызвали полицию.

Некоторые пользователи Сети посмеялись над роликом, другие осудили поведение «героев»:

«Счастье есть!»

«И смех и грех!»

«Как скучно я живу!»

«Расплескалась синева...»

«Дерутся они, а стыдно мне!»

«Ну очень загадочная и нежная девушка!»

«Алкоголь никого не красит. Девушек тем более!»

«Увеселительное заведение... вот и повеселили публику!»

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

4 августа в 8:00 в Центральный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: около одного из кафе происходит конфликт. По прибытии на место происшествия администратор увеселительного заведения пояснил, что один из клиентов, находясь на улице, во время конфликта с подругой повредил имущество – разбил стекло. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщили в областном ДП, в отдел полиции доставлен участник инцидента – 23-летний мужчина.