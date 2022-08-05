Разборки в центре Караганды попали на видео
Видео с места уличных разборок опубликовали в Instagram-паблике patriotkaragandy.
Женщина устроила драку сначала с другой женщиной, после чего подралась с парнем в Караганде. Две уличные разборки случились возле кафе в центре города по пр. Нуркена Абдирова. Сначала нетрезвая девушка вцепилась в волосы другой девушки на парковке. Их стали оттаскивать в разные стороны мужчины. Затем нетрезвая девушка вцепилась в нетрезвого парня в белой футболке, – говорится в описании.
Кроме того, как сообщается, парень в белой футболке разбил окно в кафе. Пьяная пара никак не хотела успокаиваться и не собиралась уходить, сев возле входа в кафе. Посетители и персонал кафе вызвали полицию.
Некоторые пользователи Сети посмеялись над роликом, другие осудили поведение «героев»:
«Счастье есть!»
«И смех и грех!»
«Как скучно я живу!»
«Расплескалась синева...»
«Дерутся они, а стыдно мне!»
«Ну очень загадочная и нежная девушка!»
«Алкоголь никого не красит. Девушек тем более!»
«Увеселительное заведение... вот и повеселили публику!»
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.
4 августа в 8:00 в Центральный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: около одного из кафе происходит конфликт. По прибытии на место происшествия администратор увеселительного заведения пояснил, что один из клиентов, находясь на улице, во время конфликта с подругой повредил имущество – разбил стекло.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Как сообщили в областном ДП, в отдел полиции доставлен участник инцидента – 23-летний мужчина.
Обстоятельства выясняются. Данный факт зарегистрирован в полиции.Пресс-служба ДП Карагандинской области