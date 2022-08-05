Алихан Смаилов раскритиковал Минсельхоз

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание Совета отечественных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

В рамках обсуждения вопросов регулирования сельского хозяйства, как отмечено на сайте главы правительства, премьер-министр указал на упущения со стороны профильного министерства.

Минсельхоз не разъясняет должным образом то, что делает, поэтому у предпринимателей формируется искаженное понимание того, что происходит. Не было у нас решения о запрете вывоза пшеницы! Ни мягкой, ни твердой. Мы ввели ограничения в виде квоты, но ее мы прочертили выше тех объемов, которые мы обычно экспортировали. Алихан Смаилов

По словам главы правительства, если Казахстан в месяц экспортирует зерна порядка 350 тыс. тонн, то квота до конца сентября т.г. была установлена на уровне выше 500 тыс. тонн в месяц, чтобы не ограничивать существующие экспортные договоры, но обеспечить превентивную защиту от неконтролируемого массового вывоза продовольственного зерна.

Также на заседании были рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, металлургии, транспортной сферы, энергетики, налогового администрирования и другие.