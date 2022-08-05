К осени в поселке Акмолинской области презентуют обновленный стадион

В поселке Балкашино идет к завершению обновление Центрального стадиона. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по благоустройству. Реконструкция объекта начата в 2021 году, все работы ведутся по плану.

Безусловно, вопросы развития физической культуры и спорта являются основным направлением социальной политики. В настоящее время в селе Балкашино продолжаются работы по реконструкции стадиона по программе «Ауыл – ел бесігі». Проектом предусмотрена реконструкция здания с трибунами, а также комплексное благоустройство, озеленение и ограждение территории по периметру земельного участка. Аким Сандыктауского района Ербол Жусупбеков

Стоит отметить, что в здании будут размещены помещения для спортсменов и тренеров, раздевалки с санузлами и душевыми, санузлы для зрителей, административные и технические кабинеты. Сельчане очень рады, что спортивное сооружение будет усовершенствовано, и с нетерпением ждут открытия.

Я очень люблю футбол, поэтому мы всем поселком ждем открытия обновленного стадиона. Радует, что сооружение станет лучше, и наша молодежь будет заниматься спортом на новом стадионе. Здоровый образ жизни является одной из главных составляющих для формирования здоровой нации. Житель Сандыктауского района Ануар Сариев

По информации главы района, строительная готовность объекта составляет 90%. Стадион предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровней по различным видам спорта.

Алма Байгужина