Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Общие симптомы аллергии и COVID-19 назвала врач

человек в маске Фото: pixabay
Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает очень сложно по симптомам, однако, опытные медики знают, как выявить опасное заболевание, передает Zakon.kz.

Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева рассказала, что в начале заболевания и грипп, и коронавирус, и респираторные инфекции, и сезонные аллергии схожи.

Первые симптомы:

  • насморк,

  • повышение температуры,

  • дискомфорт в горле,

  • сухой кашель,

  • общее недомогание.

Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает сложно, потому что у аллергической реакции есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов. Основным симптомом аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. При этом температура у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов. У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5, что не характерно для аллергии. Для аллергии характерен анамнез заболевания – появление похожих симптомов в предыдущие годы. Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева

Доктор советует при любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания.

Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция. Сезонная аллергия сопровождается насморком с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии – это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются причиной для того, чтобы сдать анализы. Айгерим Кулушева

Читайте также

Названа причина роста случаев COVID-19 в Казахстане

Глава «СК-Фармации» озвучил размер своей зарплаты

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Альберт Ахметов
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления