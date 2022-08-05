Общие симптомы аллергии и COVID-19 назвала врач

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Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает очень сложно по симптомам, однако, опытные медики знают, как выявить опасное заболевание, передает Zakon.kz.

Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева рассказала, что в начале заболевания и грипп, и коронавирус, и респираторные инфекции, и сезонные аллергии схожи. Первые симптомы: насморк,

повышение температуры,

дискомфорт в горле,

сухой кашель,

общее недомогание. Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает сложно, потому что у аллергической реакции есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов. Основным симптомом аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. При этом температура у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов. У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5, что не характерно для аллергии. Для аллергии характерен анамнез заболевания – появление похожих симптомов в предыдущие годы. Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева Доктор советует при любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания. Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция. Сезонная аллергия сопровождается насморком с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии – это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются причиной для того, чтобы сдать анализы. Айгерим Кулушева Читайте также Названа причина роста случаев COVID-19 в Казахстане Глава «СК-Фармации» озвучил размер своей зарплаты Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

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