Общие симптомы аллергии и COVID-19 назвала врач
Фото: pixabay
Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает очень сложно по симптомам, однако, опытные медики знают, как выявить опасное заболевание, передает Zakon.kz.
Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева рассказала, что в начале заболевания и грипп, и коронавирус, и респираторные инфекции, и сезонные аллергии схожи.
Первые симптомы:
насморк,
повышение температуры,
дискомфорт в горле,
сухой кашель,
общее недомогание.
Отличить коронавирус от сезонной аллергии бывает сложно, потому что у аллергической реакции есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов. Основным симптомом аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. При этом температура у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов. У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5, что не характерно для аллергии. Для аллергии характерен анамнез заболевания – появление похожих симптомов в предыдущие годы. Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева
Доктор советует при любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания.
Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция. Сезонная аллергия сопровождается насморком с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии – это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются причиной для того, чтобы сдать анализы. Айгерим Кулушева
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ