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Названа причина роста случаев COVID-19 в Казахстане

коронавирус в Казахстане Фото: pixabay
Чем отличается заболеваемость коронавирусом в этом году от прошлогодних вспышек, узнал корреспондент Zakon.kz.

Заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №21 Алматы Конай Бесбаев рассказал, что с симптомами ОРВИ сейчас в их медицинское учреждение обращаются 10 человек в день, из них коронавирус подтверждается у половины пациентов, чаще всего у лиц с повышенной температурой.

Если в 2021 году симптомы у заболевших COVID-19 появлялись сразу, но опасность для окружающих больной начинал представлять лишь через несколько дней, то теперь все наоборот: в течение нескольких дней после заражения человек не испытывает никаких симптомов, но уже может заражать других.

Это особенно неприятная характеристика, так как она существенно затрудняет изоляцию вируса. Во-вторых, до 85% заболевших ощущают лишь легкое недомогание вроде обычной простуды или гриппа, а почти каждый пятый (15%) и вовсе не испытывает никаких симптомов, но при этом остается источником заражения, даже не зная об этом. В-третьих, на начальных этапах болезни вирус активно размножается именно в гортани, поэтому кашель распыляет вокруг зараженного миллиарды вирусных частиц. А кашлять больной начинает первым делом – все остальные симптомы проявляются (или не проявляются) позже. Заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №21 Алматы Конай Бесбаев

Впрочем, врач отмечает, что нередки случаи заболевания и ангиной этим летом. И чтобы понять, что лечить – ангину или ковид, нужна консультация доктора.

Иначе не избежать дополнительных проблем со здоровьем, включая аллергию, напоминает врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева.

Без результатов диагностики нельзя начинать лечение, и тем более недопустимо начинать применение антибиотиков. При неграмотном и необоснованном применении такие препараты могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта, спровоцировать грибковую инфекцию, вызвать аллергию и доставить другие неприятности. Аллерголог Айгерим Кулушева

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