Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Джонни Деппа обвинили в краже стихотворений бывшего заключенного

стихотворения, заключенный Фото: Instagram/johnnydepp
Американского актера и певца Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений заключенного Слима Уилсона. Он отсидел в тюрьме за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах, передает Zakon.kz.

По информации издания, фольклорист Брюс Джексон, который выпустил сборник стихотворений Уилсона в 1974 году, обнаружил, что произведения автора были заимствованы актером и гитаристом в их композиции Sad Motherfuckin' Parade, которая вошла в альбом под названием «18», говорится на сайте rollingstone.com.

Создатель сборника подчеркнул, что Депп и Бек не упомянули имя автора стихотворений в своем альбоме. Песня содержит всего несколько строк, написанных артистами, остальные слова принадлежат Уилсону.

Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные (Деппом и Беком. – Прим. ред.), – это «Большой ублюдок» и «Спусти его до моего уровня». Все остальное – из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем, – сообщил Джексон.

Представители Деппа и Бека никак не прокомментировали обвинения в краже стихотворений. В начале июня стало известно, что актер и гитарист выпустят совместный альбом.

Читайте также

Казахстанским театрам и музеям увеличили размеры субсидий

Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном

Поклонники Димаша Кудайбергена в Индонезии прикоснулись к творчеству певца

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
Алматы нападение автобус полиция супруги
Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Алматы
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления