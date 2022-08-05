Джонни Деппа обвинили в краже стихотворений бывшего заключенного

Американского актера и певца Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений заключенного Слима Уилсона. Он отсидел в тюрьме за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах, передает Zakon.kz.

По информации издания, фольклорист Брюс Джексон, который выпустил сборник стихотворений Уилсона в 1974 году, обнаружил, что произведения автора были заимствованы актером и гитаристом в их композиции Sad Motherfuckin' Parade, которая вошла в альбом под названием «18», говорится на сайте rollingstone.com.

Создатель сборника подчеркнул, что Депп и Бек не упомянули имя автора стихотворений в своем альбоме. Песня содержит всего несколько строк, написанных артистами, остальные слова принадлежат Уилсону.

Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные (Деппом и Беком. – Прим. ред.), – это «Большой ублюдок» и «Спусти его до моего уровня». Все остальное – из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем, – сообщил Джексон.

Представители Деппа и Бека никак не прокомментировали обвинения в краже стихотворений. В начале июня стало известно, что актер и гитарист выпустят совместный альбом.