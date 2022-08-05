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Откуда Казахстан завозит лекарства после прекращения поставок из Украины

завоз Украина Кавказ Россия лекарства Фото: pixabay
Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК рассказал, как решается проблема отсутствия украинских лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.
Изначально, когда произошли события, мы в соответствии с форс-мажором произвели расторжение и осуществили закуп где-то 19 позиций. Заменили их индийскими, китайскими, египетскими, европейскими частично препаратами. И по шести проводим работу закупа. Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев

Он заявил, что события развивались достаточно стремительно и в первое время наблюдались проблемы с логистикой, которые на сегодня удалось устранить.

Нам в «Kazlogistics» помогли переориентировать машины российские и белорусские на казахстанские, поскольку Европа жестко ставила вопрос, что только казахстанские машины могут это завозить. Естественно, были разработаны альтернативные маршруты облета этих территорий. Все сегодня решения приняты, в принципе, сбоев по лекарствам нет. Ерхат Искалиев

Спикер сообщил, что поставка лекарств сегодня ведется через Кавказ, Турцию.

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