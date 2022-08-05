Поправки в законодательство по противодействию легализации доходов разработали в РК

Агентство по финансовому мониторингу разработало проект концепции проекта закона, которым вносятся изменения в законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, разработка проекта закона обусловлена внедрением института финансового расследования, предусмотренного указом главы государства «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года».

Одной из таких задач, которые предстоит решить, является установление возможности конфискации судом денег, ценностей и имущества, имеющих преступное происхождение, в отдельном производстве – на основании вступившего в законную силу приговора по уголовному делу, проводившемуся в отношении преступления, являющегося основанием для конфискации, когда такие преступные средства находятся за рубежом, говорится в документе.

В целом для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предлагается принять ряд мер, в том числе связанных с:

введением категорирования лиц, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, путем отнесения их деятельности к категориям низкой или высокой степени риска, а также уполномочить Агентство РК по финансовому мониторингу направлять субъектам финансового мониторинга соответствующие списки;

исключением из числа субъектов финансового мониторинга Фонда социального медицинского страхования;

признанием субъектами финансового мониторинга НАО «Правительство для граждан», брокеров и дилеров, являющихся членами товарной биржи;

включением в компетенцию соответствующих государственных органов по осуществлению контроля в отношении субъектов финансового мониторинга на предмет соблюдения требований законодательства;

возложением обязанности по регистрации в системе независимо от наличия или отсутствия сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на субъектов финансового мониторинга;

исключением требования по проведению анализа регуляторного воздействия по проектам нормативных правовых актов в сфере отмывания доходов;

обеспечением возможности передачи Агентству РК по финансовому мониторингу сведений об оформленных или забронированных билетах перевозчиками через автоматизированные системы и базы данных в режиме реального времени.

Как считают в АФМ, принятие законопроекта приведет к следующим результатам:

снижение объема теневой экономики;

своевременное отслеживание и замораживание преступных активов, которые в последующем могут быть конфискованы в пользу государства;

возмещение ущерба, причиненного государству в результате совершения уголовных правонарушений;

повышение эффективности системы противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 августа.