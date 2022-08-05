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За счет бюджета хотят покупать препарат «Спинраза» для лечения СМА в Казахстане

За счет бюджета хотят покупать препарат «Спинраза» для лечения СМА в Казахстане Фото: pxhere
Директор Департамента лекарственной политики Минздрава Бауржан Джусипов на брифинге в СЦК рассказали о планах закупать лекарство «Спинраза» (Nusinersen) для лечения спианально-мышечной аторфии у детей за счет бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.
В Казахстане лекарственное обеспечение пациентов идет по утвержденному нами перечню. То есть определяется перечень заболеваний и лекарств, которыми мы обеспечиваем в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. На сегодня препарат «Nusinersen» в данный перечень не входит. С прошлого года по данному препарату работы проводилась для того, чтобы включить его в данный перечень. Он проходит ряд процедур и экспертиз, оценивается его обоснованность и в целом влияние. На сегодня эти процедуры завершены и в ближайшее время выйдет приказ с изменениями в перечень и мы в него включаем этот препарат «Nusinersen» для детей с СМА. Директор Департамента лекарственной политики Минздрава Бауржан Джусипов

Он сообщил, что приказ выйдет в ближайшее время, скорее всего, в текущем месяце.

Председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауржан Байсеркин сообщил,что планируется обеспечить препаратом 350 детей.

Лекарство с гарантированным качеством и безопасностью будут сразу закуплено на все количество детей, которые в нем нуждаются. Бауржан Байсеркин

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