За счет бюджета хотят покупать препарат «Спинраза» для лечения СМА в Казахстане

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Директор Департамента лекарственной политики Минздрава Бауржан Джусипов на брифинге в СЦК рассказали о планах закупать лекарство «Спинраза» (Nusinersen) для лечения спианально-мышечной аторфии у детей за счет бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане лекарственное обеспечение пациентов идет по утвержденному нами перечню. То есть определяется перечень заболеваний и лекарств, которыми мы обеспечиваем в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. На сегодня препарат «Nusinersen» в данный перечень не входит. С прошлого года по данному препарату работы проводилась для того, чтобы включить его в данный перечень. Он проходит ряд процедур и экспертиз, оценивается его обоснованность и в целом влияние. На сегодня эти процедуры завершены и в ближайшее время выйдет приказ с изменениями в перечень и мы в него включаем этот препарат «Nusinersen» для детей с СМА. Директор Департамента лекарственной политики Минздрава Бауржан Джусипов Он сообщил, что приказ выйдет в ближайшее время, скорее всего, в текущем месяце. Председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауржан Байсеркин сообщил,что планируется обеспечить препаратом 350 детей. Лекарство с гарантированным качеством и безопасностью будут сразу закуплено на все количество детей, которые в нем нуждаются. Бауржан Байсеркин Читайте также «В вакцинах обнаружили опасные наночастицы металлов» — фейк отправляют в Казнете Откуда Казахстан завозит лекарства после прекращения поставок из Украины Какие болезни передаются через плевки – эпидемиолог

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